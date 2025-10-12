X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯
জব্দ করা অবৈধ ভারতীয় পণ্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভারত সীমান্তবর্তী বিজয়নগর উপজেলায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পিকআপভর্তি এসব পণ্য জব্দ করা হয়। আজ রবিবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫ বিজিবি প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

অভিযান সম্পর্কে সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক জাব্বার আহমেদ জানান, ১১ অক্টোবর সকালে সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা বিজয়নগর উপজেলার আমতলী এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে সন্দেহজনক একটি পিকআপ আটক করা হয়। পরে পিকআপ ভ্যানটি তল্লাশি করে ৭ হাজার ১১৮টি মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে, ১৯৫ প্যাকেট পেঁয়াজের বীজ, ৮ হাজার ৩১৬টি বিভিন্ন প্রকার ইনজেকশন এবং ১টি পিকআপ জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মূল্য ৬ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বেশি।

সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মাদকদ্রব্য পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানান সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বিষয়:
বিজিবিভারত সীমান্ত
