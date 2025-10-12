X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোটরসাইকেলে নানাবাড়ি যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো যুবকের

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩
নিহত আপন

যশোরের শার্শায় আলমসাধুর (স্যালো ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার যান) সামনাসামনি ধাক্কায় আপন নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। রবিবার (১০ অক্টোবর) বিকালে যশোরের শার্শা উপজেলার জামতলা-শার্শা সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে।  

নিহত আপন হোসেন (২১) শার্শা উপজেলার বেনেখড়ি গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে।

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, আপন মোটরসাইকেলে শার্শার পোতাপাড়ায় নানাবাড়ি যাচ্ছিলেন। লাউতাড়া মোড়ে পৌঁছালে একটি আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনাসামনি ধাক্কা দেয়। এ সময় আপন মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখান থেকে আপনকে ঢাকায় রেফার করা হয়। ঢাকা পৌঁছানোর আগেই সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান।

শার্শা থানার ওসি আব্দুল আলিম বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। নিহতের পরিবার থানায় মামলা করেনি। মরদেহ তাদের হেফাজতে রয়েছে। মামলা করতে চাইলে আমরা সব রকম সহযোগিতা করবো।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়
গরু এসে পড়ে মোটরসাইকেলে, ছিটকে পড়ে বাসচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত
বাসের সঙ্গে র‍্যাবের মিনিবাসের সংঘর্ষে নিহত ২
সর্বশেষ খবর
ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
এনসিএলে টানা দ্বিতীয় শিরোপা রংপুরের
এনসিএলে টানা দ্বিতীয় শিরোপা রংপুরের
মার্কিন শুল্ক হুমকিতে ‘দ্বিচারিতা’র অভিযোগ চীনের
মার্কিন শুল্ক হুমকিতে ‘দ্বিচারিতা’র অভিযোগ চীনের
শেখ হাসিনাসহ সাবেক ৭ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
শেখ হাসিনাসহ সাবেক ৭ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media