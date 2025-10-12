মোটরসাইকেলে নানাবাড়ি যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো যুবকের

যশোরের শার্শায় আলমসাধুর (স্যালো ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার যান) সামনাসামনি ধাক্কায় আপন নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। রবিবার (১০ অক্টোবর) বিকালে যশোরের শার্শা উপজেলার জামতলা-শার্শা সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে।
নিহত আপন হোসেন (২১) শার্শা উপজেলার বেনেখড়ি গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে।
স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, আপন মোটরসাইকেলে শার্শার পোতাপাড়ায় নানাবাড়ি যাচ্ছিলেন। লাউতাড়া মোড়ে পৌঁছালে একটি আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনাসামনি ধাক্কা দেয়। এ সময় আপন মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখান থেকে আপনকে ঢাকায় রেফার করা হয়। ঢাকা পৌঁছানোর আগেই সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান।
শার্শা থানার ওসি আব্দুল আলিম বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। নিহতের পরিবার থানায় মামলা করেনি। মরদেহ তাদের হেফাজতে রয়েছে। মামলা করতে চাইলে আমরা সব রকম সহযোগিতা করবো।’