রূপগঞ্জে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ৫৪৫ বোতল ফেনসিডিল এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পিকআপসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১১টা ২৫ মিনিটে র্যাব-১ সিপিসি-৩ পূর্বাচল ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব সূত্রে জানা যায়, মাদকবিরোধী অভিযানের ধারাবাহিকতায় র্যাব-১-এর পূর্বাচল ক্যাম্প জানতে পারে, শেরপুর জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলের একটি চালান রূপগঞ্জের দিকে আসছে। রাত আনুমানিক ১১টা ৫০ মিনিটে রূপগঞ্জ থানাধীন র্যাব ক্যাম্পের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তায় চেকপোস্ট স্থাপন করেন র্যাব সদস্যরা। এ সময় সন্দেহজনক একটি মিনি পিকআপ থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে ড্রাইভার আসামি জুয়েল মিয়া (২৫) এবং তার সহযোগী শাহজাহান সাজুর (৩২) বসার সিটের নিচ থেকে দুটি প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর ৫৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া গ্রেফতার ব্যক্তিদের কাছ থেকে মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত তিনটি মোবাইল ফোন, একটি মিনি পিকআপ ও নগদ ৮৫০ টাকা জব্দ করা হয়।
আসামিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে শেরপুর থেকে পাইকারি দরে ফেনসিডিল কিনে রূপগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায় বিক্রি করে আসছিল।
গ্রেফতার মাদক ব্যবসায়ী জুয়েল ও শাহজাহান সাজুর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১)-এর সারণি ১৪(গ)/৩৮ ধারায় মামলা করে তাদের রূপগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে র্যাব জানায়।