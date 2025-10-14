বাসে তল্লাশি করে মাদক ও ওয়াকিটকি উদ্ধার, ২ জন আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চেকপোস্ট তল্লাশির সময় আতাউল্যা পরিবহন নামে একটি বাস থেকে ১৪ কেজি গাঁজা ও একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে গোবিন্দগঞ্জ চারমাথা এলাকার মায়ামনি মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করে থানা পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন– কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার ধামশ্রেণী গ্রামের মৃত জামিউদ্দীনের ছেলে সুমন রহমান (৪২) এবং একই উপজেলার গুনাইগাছ গ্রামের বকতার প্রামাণিকের ছেলে সুজন প্রামাণিক (৪০)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে চেকপোস্টে তল্লাশির সময় বাসের লাগেজে লুকিয়ে রাখা গাঁজাভর্তি বড় দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাদের কাছে থাকা একটি ওয়াকিটকি সেট ও তিনটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটকরা স্বীকার করেছে তারা গাঁজা পাচার করছিল। তারা কোথায় যাচ্ছিল এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত– তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ওসি আরও বলেন, ‘আটক দুই জনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। বুধবার সকালে তাদের আদালতে পাঠানো হবে। মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।’