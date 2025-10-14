ওএমএসের আটা পাচারের সময় একজন গ্রেফতার

খুলনার তেরখাদায় সরকারি ওএমএসের আটা পাচারের সময় হামিম বিল্লাহ নামে এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে চার বস্তা আটাসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়।
হামিম বিল্লাহ স্থানীয় ওএমএস ডিলার মেসার্স নাসিমা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী শফিক বিল্লাহর বড় ভাই। দীর্ঘদিন ধরেই তারা গরিব মানুষের জন্য সরকারিভাবে প্রদানের আটা বাইরে বিক্রি করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
তেরখাদা থানার ওসি মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তেরোখাদার কাটেঙ্গা গ্রামে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সরকারি ওএমএসের বস্তার আটা অন্য বস্তায় পরিবর্তন করার সময় হামিম বিল্লাহকে গ্রেফতার করে। ডিলার শফিক বিল্লাহ পলাতক রয়েছেন।’
এ ঘটনায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার পূরবী রানী বালা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ডিলার শফিক বিল্লাহ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। তার বদলে তার ভাই হামিম বিল্লাহ ব্যবসা পরিচালনা করতেন। অভিযানের খবর পেয়ে খাদ্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারা সেখানে সরকারি ওএমএসের আটার বস্তা পরিবর্তনের প্রমাণ পান।’ এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।