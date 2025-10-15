এক বাসের ধাক্কায় অপর বাস উল্টে খাদে, ২ জন নিহত

ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী শ্যামলী পরিবহন বাসের ধাক্কায় অপর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পানিভর্তি খাদে পড়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলেই শামসুন্নাহার (৪০) নামে এক নারী নিহত হন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। বুধবার দুপুরে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার পূর্বসদরদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
শামসুন্নাহার বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার নজরুল ইসলামের স্ত্রী। নিহত অপরজন এক শিশু, তার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় জনতা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও হাইওয়ে পুলিশ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে নিহতদের লাশ ও আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান বলেন, ‘ঢাকা থেকে বরিশালগামী ইউরো লাইন নামের একটি পরিবহন বাস ও শ্যামলী পরিবহন একে অপরকে ওভারটেকিং করছিল। সে সময় শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় ইউরো লাইন বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিভর্তি খাদে উল্টে যায়।
‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালাই। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে। শ্যামলী পরিবহন বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’