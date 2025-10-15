X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক বাসের ধাক্কায় অপর বাস উল্টে খাদে, ২ জন নিহত

ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৪আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫
উল্টে যাওয়া বাস

ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী শ্যামলী পরিবহন বাসের ধাক্কায় অপর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পানিভর্তি খাদে পড়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলেই শামসুন্নাহার (৪০) নামে এক নারী নিহত হন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। বুধবার দুপুরে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার পূর্বসদরদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শামসুন্নাহার বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার নজরুল ইসলামের স্ত্রী। নিহত অপরজন এক শিশু, তার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় জনতা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও হাইওয়ে পুলিশ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে নিহতদের লাশ ও আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান বলেন, ‘ঢাকা থেকে বরিশালগামী ইউরো লাইন নামের একটি পরিবহন বাস ও শ্যামলী পরিবহন একে অপরকে ওভারটেকিং করছিল। সে সময় শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় ইউরো লাইন বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিভর্তি খাদে উল্টে যায়।

‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালাই। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে। শ্যামলী পরিবহন বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেলো জাবি শিক্ষার্থীর
সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫০২: যাত্রী কল্যাণ সমিতি
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই ছাত্রদল নেতার বাড়িতে মাতম
সর্বশেষ খবর
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
দেশে আন্তর্জাতিক মানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
দেশে আন্তর্জাতিক মানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media