বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় মব সৃষ্টি করা হয়েছে: শিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

চবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৬আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৬
চাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহীম হোসেন রনি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহীম হোসেন রনি বলেছেন, ‘সারাদিন ভোটগ্রহণ হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু ভোট দিতে পারেনি। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় মব সৃষ্টি করা হয়েছে। একটা ছাত্র সংগঠন তাদের লোকজনকে ১নং গেটে নিয়ে এসেছে। আমরা একটা শঙ্কার পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।’

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

ইব্রাহীম হোসেন রনি আরও বলেন, ‘আমরা মৌখিক ও লিখিতভাবে অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেছি। তারা মৌখিক অভিযোগের জবাব দিলেও লিখিত অভিযোগের কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখিনি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ভোট সুষ্ঠু হয়েছে কিনা হয়নি, সেটা জানাবে নির্বাচন কমিশন। আমাদের যতগুলো অভিযোগ ছিল সেগুলো জমা দিয়েছি। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা হোক। একইসঙ্গে ফল ঘোষণা করা হোক।’

/এমএএ/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
