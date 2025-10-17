টেকনাফে মাদক ব্যবসায়ী জুবাইরের বাড়িতে বিজিবির ৮ ঘণ্টার অভিযান

কক্সবাজারের টেকনাফের ‘মাদক সম্রাট’ হিসেবে পরিচিত জুবাইরের (৪০) বিলাসবহুল বাড়িতে টানা আট ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, নগদ অর্থ ও দেশি অস্ত্র উদ্ধার করেছে বিজিবি।
অভিযান চলাকালে দেয়াল টপকে পালানোর সময় আইয়ুব আলী (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে এবং বাড়ির ভেতরে আত্মগোপনে থাকা জুবাইরের স্ত্রী ফাইজাকে (১৯) আটক করা হয়। তবে জুবাইর এখনও পলাতক।
শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ ২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান।
বিজিবি জানায়, দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা নজরদারির পর গতকাল রাতে সাবরাং মণ্ডলপাড়ায় সংঘবদ্ধ মাদক চক্রের আস্তানা শনাক্ত করা হয়। পরে বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমানের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক সদস্য নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। বাড়িটি ঘিরে প্রায় ৮ ঘণ্টাব্যাপী তল্লাশি শেষে ১৯ হাজার ২০০ নগদ ১০ লাখ ৩০ হাজার টাকা, অস্ত্র, ওয়াকিটকি, সিসি ক্যামেরা ও চোরাচালান কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
বিজিবির অধিনায়ক আশিকুর রহমান বলেন, ‘দেশ থেকে মাদকের কালো ছায়া দূর করতে বিজিবি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত শক্তিশালী চক্রই হোক না কেন, মাদকমুক্ত টেকনাফ গড়তে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আর আটক দুই আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।'