শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
গভীর রাতে ডাকাতির সময় নারীকে হত্যা

বগুড়া প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২২আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২২
ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে ডাকাতরা

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় দুর্বৃত্তরা একটি বাড়িতে ঢুকে বিমলা পোদ্দার (৬৭) নামে নারীকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে। ডাকাতরা ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করার পর নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার দুপচাঁচিয়া থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম এ তথ্য দিয়েছেন।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, নিহত বিমলা পোদ্দার বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকার মৃত রাধেশ্যাম পোদ্দার আগরওয়ালার মেয়ে। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে ৫-৭ জন মুখোশধারী ডাকাত টিনের চালা কেটে ঘরে ঢোকে। তারা ঘরে থাকা দুই ভাই ও তিন বোনকে ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এরপর তাদের হাত-পা বেঁধে মারপিট করে। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে। সিন্দুকের চাবি নিয়ে সেখান থেকে নগদ ৩-৪ লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন লুট করে। এ সময় গৃহকর্তা হিমু পোদ্দার আগরওয়ালার বড় বোন বিমলা পোদ্দার বাধা দিলে ডাকাতরা তাকে শ^াসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

দুপচাঁচিয়া থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম জানান, নিহত পরিবারের পাঁচ ভাইবোন একসঙ্গে থেকে চাল ভুষির ব্যবসা করেন। তাদের বয়স ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যে। সবাই অবিবাহিত। তাদের মধ্যে দুই ভাইবোন প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ। তারা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না। তবে ঘর থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন লুট হয়েছে। এ সময় এক নারীকে শ^াসরোধে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে, ১৭ দিনের ব্যবধানের দুপচাঁচিয়া উপজেলার দেবখন্ড গ্রামের জাহিদুল ইসলামের বাড়ি ও ভেলুরচকে আশিকের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর এ ডাকাতি ও হত্যার ঘটনায় জনগণের মাঝে আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
ডাকাতি
