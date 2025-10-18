X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

খুলনা প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৫আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৫
ইলা মিত্র (ছবি: সংগৃহীত)

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী, নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি, আজীবন বিপ্লবী ইলা মিত্রের (জন্ম: ১৮ অক্টোবর ১৯২৫, মৃত্যু: ১৩ অক্টোবর ২০০২) পিতৃভূমি শৈলকুপায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) শৈলকুপা শাখার উদ্যোগে নাচোলের রানী মা, শৈলকুপার ভূমিকন্যা কমরেড ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও রেড স্যালুট জ্ঞাপন করা হয়। শনিবার সকাল ১০টায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ভবনে এ আয়োজন করা হয়।

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি পালিত হয়েছে কমরেড সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সিপিবি ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবু তোয়াব অপু, সহকারী সাধারণ সম্পাদক সুজন বিপ্লব, যুব ইউনিয়ন জেলা সাধারণ সম্পাদক বায়েজিদ চাষা, ক্ষেতমজুর সমিতি জেলা কমিটির সদস্য আব্দুল ওহাব, সুব্রত বিশ্বাস, আতিক আহমেদ প্রমুখ।

ঐতিহাসিক নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী কমরেড ইলা মিত্রের পৈতৃক বাড়ি সংরক্ষণ, নাচোল কৃষক আন্দোলনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশসহ বিচারিক রায়কে অবৈধ ঘোষণা, পাঠ্যপুস্তকে জীবনী সংযোজন, ইলা মিত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মিউজিয়াম, গবেষণাগার, স্ট্যাডি সেন্টার, ছাত্রীনিবাস ও সড়ক নামকরণের গণদাবি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার আহ্বান সিপিবি নেতৃবৃন্দ।

/এমএএ/
বিষয়:
সিপিবিকৃষক
