রূপপুর প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত রুশ ভাষার এক দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের দিয়ার সাহাপুর এলাকার ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃতের নাম আনোয়ার আহমেদ (৫২)। তিনি চট্টগ্রাম শহরের পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকার বাসিন্দা। প্রায় এক বছর ধরে ঈশ্বরদীতে ভাড়া বাসায় থাকছিলেন এবং রাশিয়ান কোম্পানি নিকিমথে দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয়রা জানান, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দশ দিনের ছুটিতে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। শনিবার বিকালে স্ত্রীকে সেখানে রেখে একাই ঈশ্বরদীতে ফেরেন। গত রাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় স্ত্রী পাশের বাড়ির এক গৃহবধূকে খোঁজ নিতে বলেন।
পরে সেই গৃহবধূ গিয়ে দেখেন– আনোয়ার আহমেদ ঘরের ভেতরে মেঝে মোছার কাপড় হাতে পড়ে আছেন অচেতন অবস্থায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।
ঈশ্বরদী থানার ওসি আ স ম আব্দুন নুর জানান, মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত বলা যাবে।