X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সেচপাম্পের পাশে পড়ে ছিল বাবা-ছেলের মরদেহ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সেচপাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের প্রফেসর বাজার (পশ্চিম বাছোহাটি) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃত দুজন হলেন– শহিদুল ইসলাম (৪৫) এবং তার ছেলে শিহাব মিয়া (১৩)। শহিদুল পশ্চিম বাছোহাটি গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। শিহাব স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বাড়ির ৩০০ গজ পশ্চিম পাশে নিজ পুকুর থেকে ধানক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য শিহাবকে নিয়ে সেচ পাম্প চালু করতে যান শহিদুল। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাবা-ছেলের মরদেহ দেখতে পান। পরে গ্রামবাসীর সহায়তায় মরদেহ দুটি বাড়িতে আনা হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার মুহূর্তে শিহাব বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে শহিদুলও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে। পরিবার কোনও অভিযোগ না করায় মরদেহ সৎকারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।’

এদিকে, একসঙ্গে বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার, স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।

/এমএএ/
বিষয়:
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
সম্পর্কিত
কেরানীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিশুর মৃত্যু
ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
মোরসালিন-দিয়াবাতের জোড়ায় ৬ গোলের ম্যাচ জিতলো আবাহনী
মোরসালিন-দিয়াবাতের জোড়ায় ৬ গোলের ম্যাচ জিতলো আবাহনী
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media