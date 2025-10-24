সেচপাম্পের পাশে পড়ে ছিল বাবা-ছেলের মরদেহ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সেচপাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের প্রফেসর বাজার (পশ্চিম বাছোহাটি) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুজন হলেন– শহিদুল ইসলাম (৪৫) এবং তার ছেলে শিহাব মিয়া (১৩)। শহিদুল পশ্চিম বাছোহাটি গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। শিহাব স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বাড়ির ৩০০ গজ পশ্চিম পাশে নিজ পুকুর থেকে ধানক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য শিহাবকে নিয়ে সেচ পাম্প চালু করতে যান শহিদুল। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাবা-ছেলের মরদেহ দেখতে পান। পরে গ্রামবাসীর সহায়তায় মরদেহ দুটি বাড়িতে আনা হয়।
ধারণা করা হচ্ছে, মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার মুহূর্তে শিহাব বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে শহিদুলও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে। পরিবার কোনও অভিযোগ না করায় মরদেহ সৎকারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।’
এদিকে, একসঙ্গে বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার, স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।