পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত

পাবনায় ট্রাকচাপায় স্কুলশিক্ষার্থীসহ অটোভ্যানের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পাবনা সদর উপজেলার জাফরাবাদ, বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে শিক্ষার্থী ও যাত্রী নিয়ে একটি অটোভ্যান পাবনা শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে পেছন থেকে আসা বাঁশবোঝাই একটি দ্রুতগতির ট্রাক ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি উল্টে গিয়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক ও দুই শিক্ষার্থী নিহত হন। দুর্ঘটনার পর সড়কে অল্প সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
নিহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে নিহতদের দুই জন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। আহত দুজনকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পলিয়ে গেছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পাবনা সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে আছি, উদ্ধার কাজ চলছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’