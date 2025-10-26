X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত

পাবনা প্রতিনিধি
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪৭আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৩
পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত

পাবনায় ট্রাকচাপায় স্কুলশিক্ষার্থীসহ অটোভ্যানের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পাবনা সদর উপজেলার জাফরাবাদ, বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে শিক্ষার্থী ও যাত্রী নিয়ে একটি অটোভ্যান পাবনা শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে পেছন থেকে আসা বাঁশবোঝাই একটি দ্রুতগতির ট্রাক ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি উল্টে গিয়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক ও দুই শিক্ষার্থী নিহত হন। দুর্ঘটনার পর সড়কে অল্প সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

নিহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে নিহতদের দুই জন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। আহত দুজনকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পলিয়ে গেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পাবনা সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে আছি, উদ্ধার কাজ চলছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

 

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বিএনপি নেতা নিহত
গরুবোঝাই ভটভটি উল্টে দুই ব্যবসায়ী নিহত
ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ট্রাকচাপায় ২ জন নিহত
সর্বশেষ খবর
কুয়ালালামপুরে নাচলেন উৎফুল্ল ট্রাম্প
কুয়ালালামপুরে নাচলেন উৎফুল্ল ট্রাম্প
থাই–কম্বোডিয়া ‘শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালয়েশিয়ায় পৌঁছালেন ট্রাম্প
থাই–কম্বোডিয়া ‘শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালয়েশিয়ায় পৌঁছালেন ট্রাম্প
শুকাচ্ছে নদী, বাড়ছে দূষণ: বাংলাদেশে বিলুপ্তির পথে ডলফিন
শুকাচ্ছে নদী, বাড়ছে দূষণ: বাংলাদেশে বিলুপ্তির পথে ডলফিন
চাঁদপুরে ২২ দিনে ১২৫ জেলের কারাদণ্ড
চাঁদপুরে ২২ দিনে ১২৫ জেলের কারাদণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media