সালমান শাহ হত্যা: আসামিদের দেশত্যাগ রোধে হিলি ইমিগ্রেশনে বাড়তি সতর্কতা

প্রয়াত চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলা আসামিরা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে সেজন্য দিনাজপুরের হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে।
রবিবার সকাল থেকে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে এই সতর্কতা জারি করা হয়। এই পথ দিয়ে চলাচলরত পাসপোর্ট যাত্রীদের যাত্রীদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরেই গমনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।
হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সালমান শাহ হত্যায় জড়িতরা যাতে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ব্যবহার করে ভারতে পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা নিদের্শনা পেয়েছি। সালমান শাহ হত্যায় ইতোমধ্যেই যাদের নামে স্টপলিস্ট হয়েছে তারা যেন কোনোভাবেই পালিয়ে যেতে না পারে, এ বিষয়ে আমাদের নজরদারি রয়েছে।’
প্রসঙ্গত, সালমান শাহ মৃত্যুর ২৯ বছর পর সম্প্রতি আদালত তার সাবেক স্ত্রীসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মোতাবেক রমনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে। মামলায় ১১ জনকে এজাহারভুক্ত আসামি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিরা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে সে লক্ষ্যে নামসহ তথ্য ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে পুলিশ।