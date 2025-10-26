পুলিশের হাতকড়া নিয়ে পালিয়ে যাওয়া আসামি গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানা এলাকায় পুলিশের হাতকড়া নিয়ে পালিয়ে যাওয়া আসামি মাহবুব আলম মাবুকে (৪৩) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭। রবিবার (২৬ অক্টোবর) ভোরে নগরীর চান্দগাঁও থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার মাহবুব ডাবলমুরিং থানাধীন কাপুড়িয়া এলাকার ফজল করিমের ছেলে।
র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, নগরীর ডবলমুরিং থানার মামলায় পুলিশ হেফাজত থেকে হ্যান্ডকাফসহ পালিয়ে যাওয়া আসামি মাহবুব আলম চান্দগাঁও থানা এলাকায় অবস্থান করছে। রবিবার ভোরে র্যাব-৭-এর একটি দল চান্দগাঁও থানাধীন ফয়জুল্লা বলির বাড়ি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাহবুবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার মাহবুব আলমমের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন থানায় নাশকতা এবং মাদক সংক্রান্তে ৬টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।
উল্লেখ্য, গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে পাঠানটুলি গায়েবি মসজিদের সামনে থেকে মাহাবুবকে গ্রেফতারের পর হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে ওঠায় পুলিশ। তখন এলাকায় অনুষ্ঠিত মিলাদুন্নবীর তবারক বিতরণ চলছিল। এ সময় এলাকাবাসীর সঙ্গে পুলিশের তর্কাতর্কি শুরু হয়। এ সুযোগে লুঙ্গি পরিহিত মাহবুব লুঙ্গি ফেলে উলঙ্গ অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে হাতকড়া নিয়ে পালিয়ে যায়।