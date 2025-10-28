ইতিহাসে দায়ভার রয়েছে এমন দলের সঙ্গে জোট করবে না এনসিপি, জানালেন নাহিদ

জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘সংস্কারের বিপক্ষে কেউ দাঁড়ায় বা ইতিহাসে দায়ভার রয়েছে– এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এনসিপির জোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।’ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে এনসিপির বিভাগীয় প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় রাজশাহী পর্যটন মোটেল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
এনসিপির জোটে যাওয়া প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনও জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিইনি। যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেটি অবশ্যই একটি নীতিগত জায়গা থেকে আসবে। যদি সংস্কারের বিপক্ষে কেউ দাঁড়ায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বের যে নতুন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এই ধরনের কোনও শক্তির সঙ্গে বা যাদের ইতিহাসের অনেক দায়ভার রয়েছে– এ রকম কোনও শক্তির সঙ্গে জোটে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বার ভাবতে হবে। আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তি। জনগণের অনেক প্রত্যাশা আমাদের কাছে এবং আমরাও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে চাই।’
জুলাই সনদে সই করার বিষয়ে নাহিদ বলেন, ‘জুলাই সনদ সাক্ষর করতে আমরা অপেক্ষা করছি। জুলাই সনদ আদেশ বাস্তবায়ন হবে, গণভোট হবে। গণভোটের মাধ্যমে ড. ইউনুস এই আদেশ স্বাক্ষর করবেন। রাষ্ট্রপতি এই আদেশ স্বাক্ষর করতে পারবেন না। বিদ্যমান সংবিধানের আলোকে আদেশ সাংঘর্ষিক হবে। কোনও ধরনের নোট ব ডিসেন্ট থাকলে আমরা সেটিতে স্বাক্ষর করবো না।’
তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী শক্তি, নির্বাচনকে ঘিরে ষড়যন্ত্রে রয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বৈদেশিক শক্তি নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালাবে। আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করছে ১৪ দল।
‘আগের পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না। ড. ইউনুসের নেতৃত্বে নির্বাচন হবে।’
শাপলা প্রতীকের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না। শাপলা না দেওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা। তারা গায়ের জোরে কাজ করছে। রাজনৈতিকভাবে যদি আদায় করতে হয়, তাহলে রাজপথের মাধ্যমে আদায় করা হবে।’