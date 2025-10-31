ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায় র্যাব পরিচয়ে ব্যাংকের এজেন্ট শাখার দুই কর্মচারীর কাছ থেকে আট লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে উপজেলার মাতুভূঞা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, ইসলামী ব্যাংকের বেকের বাজার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার কর্মচারী ওয়াসিম উদ্দিন ও মকবুল আহম্মদ দাগনভূঞা শাখা থেকে ৮ লাখ টাকা নিয়ে সিএনজি অটোরিকশায় নিজ কর্মস্থলে ফিরছিলেন। পথে মাতুভূঞা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে র্যাব পরিচয়ে চার-পাঁচ জন ছিনতাইকারী তাদের গতিরোধ করে।
একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা দুই কর্মচারীকে মারধর করে চোখ বেঁধে প্রাইভেটকারে তুলে নোয়াখালীর সেনবাগের দিকে নিয়ে যায়। পরে সড়কের পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত দুই কর্মচারীকে উদ্ধার করেন।
ইসলামী ব্যাংকের বেকের বাজার এজেন্ট মহিউদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে সেনবাগ থেকে তাদের উদ্ধার করি। ব্যাংকের জন্য আনা ৮ লাখ টাকার পাশাপাশি কর্মচারী মকবুল আহম্মদের সঙ্গে থাকা আরও সাড়ে ১৬ হাজার টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।’
দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে। একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে। আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’