X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ফেনী প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৮আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৮
ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায় র‌্যাব পরিচয়ে ব্যাংকের এজেন্ট শাখার দুই কর্মচারীর কাছ থেকে আট লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে উপজেলার মাতুভূঞা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, ইসলামী ব্যাংকের বেকের বাজার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার কর্মচারী ওয়াসিম উদ্দিন ও মকবুল আহম্মদ দাগনভূঞা শাখা থেকে ৮ লাখ টাকা নিয়ে সিএনজি অটোরিকশায় নিজ কর্মস্থলে ফিরছিলেন। পথে মাতুভূঞা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে র‌্যাব পরিচয়ে চার-পাঁচ জন ছিনতাইকারী তাদের গতিরোধ করে।

একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা দুই কর্মচারীকে মারধর করে চোখ বেঁধে প্রাইভেটকারে তুলে নোয়াখালীর সেনবাগের দিকে নিয়ে যায়। পরে সড়কের পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত দুই কর্মচারীকে উদ্ধার করেন।

ইসলামী ব্যাংকের বেকের বাজার এজেন্ট মহিউদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে সেনবাগ থেকে তাদের উদ্ধার করি। ব্যাংকের জন্য আনা ৮ লাখ টাকার পাশাপাশি কর্মচারী মকবুল আহম্মদের সঙ্গে থাকা আরও সাড়ে ১৬ হাজার টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে। একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে। আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

 

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
আরও জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করলো হামাস
আরও জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করলো হামাস
ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ
ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ
রংপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অভিযান, ৩ হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা
রংপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অভিযান, ৩ হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা
গণপরিবহন নারীবান্ধব হবে কবে?
গণপরিবহন নারীবান্ধব হবে কবে?
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media