শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
রাজশাহী মহানগর এনসিপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

রাজশাহী প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮
মোবাশ্বের আলী ও আতিকুর রহমান

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজশাহী মহানগরের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ছয় মাসের জন্য ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেন।

এতে আহ্বায়ক করা হয়েছে সদ্য বিলুপ্ত সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলীকে। আর সদস্যসচিব করা হয়েছে জুলাইযোদ্ধা আতিকুর রহমানকে। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার মোবাশ্বের হোসেনকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, মাহফুজুর রহমান জুয়েলকে সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব এবং আবির হাসনাতকে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই অভ্যুত্থান বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।

কমিটিতে চার জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক, পাঁচ জনকে যুগ্ম সদস্যসচিব, তিন জনকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ৪৭ জনকে সদস্য করা হয়েছে। এর আগে গত জুনে সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

দ্রুতই রাজশাহী জেলা ও বিভাগের অন্য জেলাগুলোতে নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার কথা রয়েছে। এ জন্য গত মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা রাজশাহী এসেছিলেন। তারা পদপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
