সাবেক মেয়র আরিফের নেতৃত্বে সিলেটে অবস্থান কর্মসূচি

সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর এবং বিমানভাড়া সহনীয় পর্যায়ে আনার দাবিতে সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে নগরীতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত করা হচ্ছে। রবিবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়। দুপুর ১২টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কর্মসূচি চলছিল।
সিলেটবাসীর দাবি আদায়ে গঠিত ‘সিলেট আন্দোলন’-এর ব্যানারে পালন করা হচ্ছে এ কর্মসূচি। নবগঠিত এ সংগঠনটির নেতৃত্বে রয়েছেন আরিফুল হক চৌধুরী।
অবস্থান কর্মসূচিতে আলেম-উলামা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছেন। এতে সভাপতিত্ব করেন দরগাহে হজরত শাহজালাল (র.) জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা আসজাদ আহমদ।
অবস্থান কর্মসূচি সফল করতে নবগঠিত এ সংগঠনের প্রধান আরিফুল হক চৌধুরী গত কয়েকদিন ধরে নগরীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করেন। এ ছাড়া, কর্মসূচির সমর্থনে শনিবার রাতে নগরীতে মশাল মিছিল বের করা হয়।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে আরিফুল হক চৌধুরীর কুমারপাড়ার বাসায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী. সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তি, শিক্ষক, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে গঠন করা হয় ‘সিলেট আন্দোলন’। সভায় রবিবার অবস্থান কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।
অবস্থান কর্মসূচিতে সূচনা বক্তব্যে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘গত ১৫ বছরেও সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ শেষ হয়নি। অনলাইনে রেলের টিকিট মেলে না। বিমানভাড়া আকাশচুম্বী। এ অবস্থায় সিলেটের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। অবিলম্বে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং আমাদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ না হলে আমরা রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে ছাড়বো।’