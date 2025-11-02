মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে (ডিভাইডার) ধাক্কা দেওয়ায় এক কিশোর নিহত এবং অপর একজন আহত হয়েছেন। রবিবার (২ নভেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম রিয়াদ আলী শেখ (১৪)। সে সদর উপজেলার দাদশি ইউনিয়নের বড়দোয়াল গ্রামের রহমত আলী শেখের ছেলে। রিয়াদ শ্রীপুর এলাকার কাদেরিয়া বেকারির কর্মচারী ছিল। আহত অপর একজন রওনক সরকারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের সাব-স্টেশন কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘রাজবাড়ীর বড়পুলগামী মোটরসাইকেলটি সকাল পৌন ১০টার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বিভাজকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামীম শেখ বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুজন রাজবাড়ী বাজারের দিকে যাচ্ছিল। পথে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক রিয়াদকে মৃত ঘোষণা করেন। মোটরসাইকেলটি আমাদের হেফাজতে আছে।’
তিনি আরও জানান, অতিরিক্ত গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।