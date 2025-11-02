X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
স্বজনদের আহাজারি

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে (ডিভাইডার) ধাক্কা দেওয়ায় এক কিশোর নিহত এবং অপর একজন আহত হয়েছেন। রবিবার (২ নভেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোরের নাম রিয়াদ আলী শেখ (১৪)। সে সদর উপজেলার দাদশি ইউনিয়নের বড়দোয়াল গ্রামের রহমত আলী শেখের ছেলে। রিয়াদ শ্রীপুর এলাকার কাদেরিয়া বেকারির কর্মচারী ছিল। আহত অপর একজন রওনক সরকারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের সাব-স্টেশন কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘রাজবাড়ীর বড়পুলগামী মোটরসাইকেলটি সকাল পৌন ১০টার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বিভাজকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামীম শেখ বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুজন রাজবাড়ী বাজারের দিকে যাচ্ছিল। পথে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক রিয়াদকে মৃত ঘোষণা করেন। মোটরসাইকেলটি আমাদের হেফাজতে আছে।’

তিনি আরও জানান, অতিরিক্ত গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।   এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের তিন স্থানে দুর্ঘটনা, ৫ গাড়ির সংঘর্ষ
স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার জন্য যাওয়ার পথে বাস উল্টে ২৭ পুলিশ আহত
চট্টগ্রাম নগরীতে ট্রেনে লরির ধাক্কা, একজনের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!
ক্যারিবীয় সাগরে আরেক নৌযানে মার্কিন হামলা, নিহত ৩ 
ক্যারিবীয় সাগরে আরেক নৌযানে মার্কিন হামলা, নিহত ৩ 
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন
জামায়াতের আমির পদে পুনর্নির্বাচিত শফিকুর রহমান
জামায়াতের আমির পদে পুনর্নির্বাচিত শফিকুর রহমান
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media