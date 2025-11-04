X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগামী সপ্তাহে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিচারের রায় হবে: তথ্য উপদেষ্টা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৮
বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘আগামী সপ্তাহে ফ্যাস্টিট, খুনি শেখ হাসিনার বিচার হবে। আমরা একটা রায় পাবো। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের একটা ব্যথার উপশম হবে। তারা কষ্টের মধ্যে ছিলেন।’

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় মাহফুজ আরও বলেন, ‘একই সঙ্গে অনেকের বিচারের কার্যক্রম চলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। যারা আমাদের ছাত্র-জনতাকে হত্যা করছে, গুম-খুন করছে সবার বিচার হবে।’

সংস্কার প্রসঙ্গে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। জুলাই সনদে আমরা স্বাক্ষর করছি। এটি বাংলাদেশের জন্য অনেক প্রাপ্তি। বাংলাদেশ নতুন পর্বে রওনা হলো।

‘শেখ হাসিনাকে উৎখাত করে নতুন সরকার নিয়ে আসলাম। এখন জুলাই সনদ এবং এ সরকারের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত যে সরকার আসবে তারা যেন কাজগুলো করতে পারে। আমরা সবাই যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, তাহলে সেরকম একটা বাংলাদেশ হবে। সবার মতামত ও ভারসাম্য থাকবে। বিচার এবং আইনের সুশাসন থাকবে। গুম-খুন আর ফিরে আসবে না।’

/এমএএ/
বিষয়:
মাহফুজ আলমতথ্য ‍উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সাক্ষাৎ
জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি বাতিল করেছে সরকার
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
সর্বশেষ খবর
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
অভিনয়
ধারাবাহিক উপন্যাস ।। শেষ পর্বঅভিনয়
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন
মেয়র নির্বাচন আজমামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media