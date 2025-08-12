X
আন্দোলনে বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন

বরিশাল প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৭
আটক করে পুলিশে দেওয়া সরোয়ার তালুকদার

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের দাবিতে বরিশালে চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্যের শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

সোমবার (১২ আগস্ট) দুপুরে বরিশাল শহরের নথুল্লাবাদে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তির নাম সরোয়ার তালুকদার।

প্রত্যক্ষদর্শী তামিম নামে এক আন্দোলনকর্মী বলেন, সরোয়ার তালুকদার নামের ওই ব্যক্তি আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের কথাও বলেছেন। শেষে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ বলে বক্তব্য শেষ করেন। তখন আমরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিই।

আরেকজন কর্মী বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের কোনও পদধারী কিনা জানি না। তবে তিনি আওয়ামী লীগের স্লোগান দিয়েছেন।

তবে সরোয়ার তালুকদার নামের ওই ব্যক্তি দাবি করেছেন, আমি আওয়ামী লীগের কেউ নই। বক্তব্য দিতে গিয়ে ভুলে বলে ফেলেছি। এ জন্য ক্ষমাও চেয়েছি।

মেট্রোপলিটন এয়ারপোর্ট থানার ওসি জাকির হোসেন সিকদার বলেন, একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আমরা ওই ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করছি। তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা আছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন।

টানা ১৫ দিনের মতো 'বরিশাল ব্লকেড' কর্মসূচি, প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
জুলাই অভ্যুত্থানের একবছরএখনও হদিস মেলেনি জেল থেকে পালানো জঙ্গিসহ ৭১৬ বন্দির
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাসুম ইকবাল 
টেইলর সুইফটের 'দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল'
এবিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান মামদুদুর রশীদ, ট্রেজারার মারুফ
হার্টের রিংয়ের দাম কমবে ৩১ কোম্পানির, নতুন মূল্য কার্যকর ১ অক্টোবর
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
