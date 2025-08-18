পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাসংশ্লিষ্ট তিন শতাধিক বই

বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসংশ্লিষ্ট তিন শতাধিক বই পুড়িয়ে দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে বরগুনার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মূল ফটকের সামনে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা জীবনী, গবেষণা ও রাজনৈতিক ইতিহাসভিত্তিক বইগুলো একত্র করে আগুন ধরিয়ে দেয়।
শিক্ষার্থীদের দাবি, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সারা দেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনাসহ স্বৈরাচারের সকল স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। শিক্ষকরা আমাদের বলেছিলেন তারা আমাদের লাইব্রেরি থেকে তাদের সকল বই ফেলে দিয়েছে কিন্তু আজ আমরা দেখলাম সেই বইগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাই ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি থেকে বইগুলো এনে পুড়িয়ে ফেলেছে।
তারা আরও বলেন, ‘প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং লাইব্রেরিতে পাঠ্যবইয়ের সংকটের মধ্যেও রাজনৈতিক বই দিয়ে তাক ভরে রাখা হয়েছে। এসব বই আমাদের কোনও কাজে আসে না।’
এ বিষয়ে বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনিল চন্দ্র কির্ত্তনীয়া বলেন, ‘আমি স্টেশনে নাই। তবে শুনতে পেয়েছি শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাসংশ্লিষ্ট কিছু বই পুড়িয়ে দিয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘৫ আগস্ট-পরবর্তী সময় সকল বই সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে আমি জানতাম। তবে লাইব্রেরিয়ান দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় লাইব্রেরিতে কোনও বই ছিল কি না—সেটা আমার জানা ছিল না।’