নেছারাবাদ বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের পদ স্থগিত, কমিটি বিলুপ্ত

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ ও ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সব পদ আগামী এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যার পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
সদ্য বিলুপ্ত নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল-বেরুনি সৈকত বলেন, আমি শুনতে পেরেছি কেন্দ্র থেকে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কী কারণে করা হয়েছে তা আমি জানি না।
পিরোজপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু বলেন, ওখানে (নেছারাবাদ) একটা ঝামেলা আছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কোনও একটা ইনকোয়ারি করতেছেন। সেই ইনকোয়ারি করার জন্য ওখানে একজন যুগ্ম আহ্বায়ক গিয়েছিলেন। কোনও দুর্নীতি নিয়ে হয়তো কোনও কিছু হয়েছিল। ইনকোয়ারি করার পর আমার কাছে একটা মেসেজ পাওয়ার কথা ছিল। হয়তো সোমবার সন্ধ্যার পরে পাবো।
তিনি আরও বলেন, কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় পূর্বের আহ্বায়ক কমিটির দুই জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। সেই নিয়ে ইনকোয়ারি করে হয়তো কিছু একটা পেয়েছেন। আরও কিছু বিষয় জড়িত আছে।
২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি ৪১ সদস্য বিশিষ্ট নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।