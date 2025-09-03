X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
পটুয়াখালীতে এক নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩
পটুয়াখালী সদর থানা

পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে মো. রেজাউল (২৮) ও মো. তুহিন হাওলাদার (২৫) নামের দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় লোহালিয়া নদীর ধলু হাওলাদার বাড়িসংলগ্ন নদী থেকে রেজাউলের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে, রাতে লোহালিয়া সেতুর নিচ থেকে তুহিনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

পেশায় অটোরিকশাকচালক রেজাউল সদর উপজেলার ভূরিয়া ইউনিয়নের নুরু বয়াতির ছেলে। আর তুহিন পটুয়াখালী পৌর শহরের ১নং ওয়ার্ডের কালাম হাওলাদারের ছেলে।

তুহিনের মামা সোবাহান বলেন, ‘কসাই আলামিনের মাধ্যমে তুহিনের স্ত্রী সুখী আক্তারের কাছে খবর আসে আলামিন ও তুহিন একসঙ্গে ডিবি পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তবে তুহিন সাঁতার কেটে নদী পার হতে পারেনি। বারবার তুহিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও বন্ধ পাওয়া যায়। পরে সকালে আমরা নদীতে তুহিনকে খুঁজতে গিয়ে তার মরদেহ পাই। এদিকে আলামিনের বাসায় গিয়ে জানা যায় সে ঢাকা চলে গেছে।’

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, অটোরিকশাচালক রেজাউল সোমবার সকালে বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয়। তবে ওইদিন রাতে লোহালিয়া এলাকার কাশিপুর রোড থেকে তার অটোরিকশাটি উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিকে ডিবি অভিযানের বিষয়ে জানতে পটুয়াখালী জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক জসিম উদ্দিনের ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। দুই যুবকের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে পুলিশি তদন্ত চলছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
