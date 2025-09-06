X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৪
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধানক্ষেত থেকে হাত-পা ও মাথাবিহীন অজ্ঞাতনামা একটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধানক্ষেত থেকে হাত-পা ও মাথাবিহীন অজ্ঞাতনামা একটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বাউফল উপজেলার চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া নদী সংলগ্ন চরব্রেড গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকালে চরব্রেড গ্রামের কৃষিজমি থেকে হাত-পা ও মাথাবিহীন অজ্ঞাতনামা লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন। পরে বাউফল থানা পুলিশকে খবর দেন। 

কালাইয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম জানান, ‘ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি শুধু দেহ আছে। হাত-পা ও মাথা নেই। আশপাশে খুঁজেও হাত-পা ও মাথা পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, ওই ব্যক্তিকে অন্য কোথাও হত্যা করে দেহ এখানে ফেলে যায়। হাত-পা ও মাথা অন্য কোথাও ফেলা হয়েছে।’

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান জামান বলেন, ‘লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় ও হাত-পা এবং মাথার সন্ধান চলছে।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডলাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়ত নেতার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, চাচা-চাচি আটক
সর্বশেষ খবর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
লঙ্কানদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে সিরিজ সমতায় জিম্বাবুয়ে 
লঙ্কানদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে সিরিজ সমতায় জিম্বাবুয়ে 
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে, সমান লড়াই করেছে দুই দল: বাংলাদেশ কোচ
খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে, সমান লড়াই করেছে দুই দল: বাংলাদেশ কোচ
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
জেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
২২৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে ৭৫৯ কোটিজেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media