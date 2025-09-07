বরগুনায় নিজগৃহে মিললো স্ত্রীর গলাকাটা ও স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ

বরগুনায় নিজগৃহে স্বপন মোল্লা (৩০) ও আকলিমা (২৬) নামের দম্পতির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর ঝুলন্ত ও স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে বরগুনা সদর উপজেলার ৫ নম্বর আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইটবারিয়া নামক এলাকার মোল্লাবাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত স্বপন মোল্লা একই এলাকার খালেক মোল্লার ছেলে ও আকলিমা মৃত স্বপন মোল্লার স্ত্রী। তাদের ঘরে সাদিয়া (৬) ও আফসানা (৯ মাস) নামের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্বপন ও আকলিমা দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলে আসছে। আজ সকালে মেয়েদের চিৎকার শুনে ঘরে গিয়ে দেখা যায়, স্বপন ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। অন্যদিকে স্বপনের স্ত্রী আকলিমার গলাকাটা মরদেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা যায়, পারিবারিক কলহে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।
স্বপনের চাচাতো বোন রাজিয়া বলেন, ‘আমার ভাই স্বপন ও ভাইয়ের স্ত্রী আকলিমার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হতো। তবে আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের জন্য অজু করতে পুকুরপাড়ে গেলে স্বপনের বড় মেয়ে আমাকে ডেকে বলে, মা পড়ে আছে, কথা বলে না। তখন আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, স্বপন ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলে আছে আর আকলিমা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। তখন আমি চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন চলে আসে।’
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি ছিল। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে এবং পরবর্তীতে আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’