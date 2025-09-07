X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় নিজগৃহে মিললো স্ত্রীর গলাকাটা ও স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ

বরগুনা প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪
খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ

বরগুনায় নিজগৃহে স্বপন মোল্লা (৩০) ও আকলিমা (২৬) নামের দম্পতির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর ঝুলন্ত ও স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে বরগুনা সদর উপজেলার ৫ নম্বর আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইটবারিয়া নামক এলাকার মোল্লাবাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত স্বপন মোল্লা একই এলাকার খালেক মোল্লার ছেলে ও আকলিমা মৃত স্বপন মোল্লার স্ত্রী। তাদের ঘরে সাদিয়া (৬) ও আফসানা (৯ মাস) নামের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্বপন ও আকলিমা দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলে আসছে। আজ সকালে মেয়েদের চিৎকার শুনে ঘরে গিয়ে দেখা যায়, স্বপন ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। অন্যদিকে স্বপনের স্ত্রী আকলিমার গলাকাটা মরদেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা যায়, পারিবারিক কলহে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

স্বপনের চাচাতো বোন রাজিয়া বলেন, ‘আমার ভাই স্বপন ও ভাইয়ের স্ত্রী আকলিমার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হতো। তবে আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের জন্য অজু করতে পুকুরপাড়ে গেলে স্বপনের বড় মেয়ে আমাকে ডেকে বলে, মা পড়ে আছে, কথা বলে না। তখন আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, স্বপন ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলে আছে আর আকলিমা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। তখন আমি চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন চলে আসে।’

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি ছিল। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে এবং পরবর্তীতে আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
প্রতিবেশীর সেপটিক ট্যাংকে নিখোঁজ শিশুর লাশ, অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন
পাওনা টাকা দেওয়ার নামে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
সর্বশেষ খবর
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাজনৈতিক নেতাদের তেল দেবেন না, রিজার্ভ রাখুন: পুলিশকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাজনৈতিক নেতাদের তেল দেবেন না, রিজার্ভ রাখুন: পুলিশকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
মঞ্চে উঠলো বঙ্গরঙ্গের ধূসর কমেডি
মঞ্চে উঠলো বঙ্গরঙ্গের ধূসর কমেডি
১৫০ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই মিড-ডে মিল চালু হবে
১৫০ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই মিড-ডে মিল চালু হবে
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media