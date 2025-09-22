X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন সদস্যবিশিষ্ট বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

বরগুনা প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৭আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৭
আহ্বায়ক কমিটির তিন নেতা

বরগুনায় দীর্ঘ আড়াই বছর পরে তৃণমূল কর্মীদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখেই জেলা বিএনপির ৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নজরুল ইসলাম মোল্লাকে আহ্বায়ক, হুমায়ুন হাসান শাহিনকে সদস্যসচিব এবং ফজলুল হক মাস্টারকে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আড়াই বছর পরে মাত্র ৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণায় জেলা বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কয়েকজন তৃণমূল কর্মী মন্তব্য করেন, ত্যাগী আরও কয়েকজন নেতাকে আহ্বায়ক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সাংগঠনিক গতি বৃদ্ধি পেত। যদিও পরবর্তীতে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ আছে তারপরও দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক জটিলতা কাটিয়ে ৬টি উপজেলা এবং ৪টি পৌর কমিটি করা ৩ জনের পক্ষে কী করে সম্ভব সেটাই দেখার বিষয়।

সদ্য ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটির প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুল হক মাস্টার বলেন, ‘কেন্দ্র যেভাবে ভালো মনে করেছে সেভাবে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে। তবে পর্যায়ক্রমে কমিটির সদস্য বাড়ানো হতে পারে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিএনপি
সম্পর্কিত
ঢাবি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফজলুর রহমানের ‘অবমাননাকর’ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালো ডাকসু 
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক
দুর্নীতি নির্মূল না হলে কোনও সংস্কারই কাজে আসবে না: মঈন খান
সর্বশেষ খবর
চাষকৃত জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দখলের অভিযোগ, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
চাষকৃত জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দখলের অভিযোগ, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপূজা, ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে নিরাপত্তা
দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপূজা, ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে নিরাপত্তা
আজ কি আর বৃষ্টি হবে?
আজ কি আর বৃষ্টি হবে?
কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা ও ঢাকার সঙ্গে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা ও ঢাকার সঙ্গে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media