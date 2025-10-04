X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২২
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে কৃষক সোহেল খানকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে কৃষক সোহেল খানকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। এ সময় হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। 

শনিবার (০৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার উত্তর কবাই গ্রামের লোকজন বাকেরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল সদর রোড হয়ে বাকেরগঞ্জ থানার সামনে গিয়ে শেষ হয়। 

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিহত সোহেল খানের স্ত্রী সাজেদা বেগম, বাবা নুর ইসলাম হাওলাদার, মা নিলুফা বেগমসহ গ্রামের লোকজন। সমাবেশে স্বজনরা বলেন, তরমুজ চাষের জমি লিজ না দেয়ায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে কবাই ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সভাপতি শাহিন হাওলাদার ও শওকত খান পরিকল্পিতভাবে কৃষক সোহেল খানকে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করেছেন। এ হত্যাকাণ্ডে তাদের সঙ্গে ৪০-৪৫ জন লোক ছিলেন। এ ঘটনায় ২৮ সেপ্টম্বর নিহতের মা নিলুফা বেগম বাদী হয়ে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ২৫-৩০ জনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা করেন। ইতিমধ্যে শাহিন হাওলাদার, শামীম হাওলাদার ও শওকত খানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে বাকি আসামিরা এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ। 

স্বজনরা বলেন, মামলার পর থেকে শাহিনের লোকজন মামলা তুলে নিতে সোহেলের স্ত্রী সাজেদা বেগম ও মা নিলুফা বেগমকে অব্যাহতভাবে হুমকি দিচ্ছেন। সোহেল হত্যায় জড়িত বাকি আসামিরা গ্রেফতার না হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন স্বজনরা। অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান তারা।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিগ্রেফতারহত্যামামলা
