বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৬৪

বরগুনায় আবারও বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনাও। এবার আক্রান্ত হয়ে তোফায়েল আহমেদ (৫০) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯ জনে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোররাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত তোফায়েল আহমেদ বরগুনা সদর উপজেলার ৭ নম্বর ঢলুয়া ইউনিয়নের ডালভাঙা গ্রামের বাসিন্দা।
এর আগে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর অসীম চন্দ্র হাওলাদার (৩০) নামের আরও একজন একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি বরগুনা সদর উপজেলার ৭ নম্বর ঢলুয়া ইউনিয়নের রায়ভোগ গ্রামের অমল চন্দ্র হাওলাদারের ছেলে।
বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৩ জন। এ ছাড়া আমতলী ৪, তালতলী ২, বেতাগী ৩, বামনা ৮ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৪ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৫৫ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৭০০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৫৪৫ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৫ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯ জনে।
বরগুনা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বর্ষা কমার কথা থাকলেও এখনও চলমান। বর্ষা যত দিন থাকবে জেলার হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা বাড়বে কমবে। তবে কবে নাগাদ ডেঙ্গু নির্মূল হবে, তা বলা যাচ্ছে না।’