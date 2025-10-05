নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের চেষ্টা, কলাপাড়ায় ৩ জেলেকে জরিমানা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্ধারমানিক নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের চেষ্টার দায়ে সোহরাব হোসেন (৬০), জামাল খান (৫৫) ও জসিম প্যাদা (৩০) নামের তিন জেলেকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে মৎস্য সুরক্ষা আইন-১৯৫০ অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদ।
এর আগে, শনিবার রাত ১টার দিকে বালিয়াতলী এলাকাসংলগ্ন আন্দারমানিক নদী থেকে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১ হাজার মিটার জাল উদ্ধার করে মৎস্য বিভাগ। আটক জেলেদের বাড়ি উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে। অভিযানের সময় কলাপাড়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা ও পায়রা বন্দর নৌপুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।
কলাপাড়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিন অবরোধ সফল করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় কেউ নদী ও সাগরে মাছ শিকার করলে তার বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’