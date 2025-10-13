উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে: ত্রাণ উপদেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেছেন, ‘উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন করে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে ভোলায় হবে ১১টি। তবে এসব আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথ জায়গায় করা হবে, মানুষ যাতে উপকারভোগী হতে পারে।’
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকালে ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নে প্রস্তাবিত ফাতেমা খানম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জায়গা পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক-ই-আজম বলেন, ‘আমাদের দরকার হলো আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিক মানুষ যাতে শেল্টার নিতে পারে। বিচ্ছিন্ন চরের মধ্যে আমি একটা স্ট্রাকচার করলাম, সেখানে চোর-ডাকাত ও গরু-ছাগল সেটি ব্যবহার করলো- এটা হবে না। সরকার পয়সা খরচ করে যে স্থাপনাগুলো করবে সেগুলো দুর্যোগকালে যথাযথভাবে মানুষের জীবন রক্ষা করতে হবে। আর অন্য সময়ে মানুষ সেটাকে স্কুল, মাদ্রাসা ইত্যাদি কাজে এবং স্থানীয় কমিউনিটির কাজে ব্যবহার করবে।’
এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোস্তাফিজুর রহমান, ভোলার জেলা প্রশাসক আজাদ জাহানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।