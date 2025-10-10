X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
এই দেশটা আমাদের, সকলে মিলে সামনে এগিয়ে নিতে হবে: উপদেষ্টা

খুলনা প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৬আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৬
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ‘এই দেশটা আমাদের সবার। তার মধ্যে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আপনাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে, মানুষের সেবা করার সুযোগ রয়েছে। জনগণের কল্যাণে কাজ করলে সরকার আপনাদের পাশে আছে। সকলে মিলে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।’

তিনি বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে বিভাগের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘এই দেশকে আমরা আরও যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করতে পারলে এ দুর্যোগকে সহজেই মোকাবিলা করা যায়। আমরা চেষ্টা করছি সেটিই বাস্তবায়ন করার।’

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান। খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকারের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তৃতা করেন জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান। সভায় যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আজাহারুল ইসলাম, সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মতবিনিময় সভায় খুলনা বিভাগের ১০ জেলার জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
‘মাথা উঁচু করে রাখো হামজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ দল’
হামাস-ইসরায়েলের চুক্তি অনুমোদন করেছে নেতানিয়াহু সরকার
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা: হয়রানি না করতে কতটা আন্তরিক সরকার
ঘুষি মেরে বিমানের মনিটর ভেঙে জরিমানা গুনলেন ১১ লাখ টাকা
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
