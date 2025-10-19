এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার শশীগঞ্জ মাছ ঘাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৯টি মাছের আড়ত পুড়ে গেছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে তজুমদ্দিন ও লালমোহনের ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগুনে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।
ক্ষতিগ্রস্ত আড়তদাররা হলেন— কামাল উদ্দিন, জুলফিকার, সিরাজ মেম্বার, মাহিউদ্দিন, জামাল, কুটি, শাজাহান, হাজী হাফেজ, ফারুক, কবির সর্দার, জাকির, জাহাঙ্গীর চেয়ারম্যান, কিরণ চেয়ারম্যান, ইসতিয়াক হাসান, বেচু তালুকদার, মন্নান, হেলাল মেম্বার, আনোয়ার ও জাকির।
স্থানীয়রা জানান, রাতের আঁধারে হঠাৎ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আশপাশের লোকজনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার মুখলেসুর রহমান বলেন, ভোর ৫টা ৮ মিনিটে আমরা খবর পাই, উপজেলার স্লুইসগেট মাছ ঘাটে আগুন লেগেছে। তাৎক্ষণিক আমরা একটি ইউনিট নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
উল্লেখ্য গত কয়েকদিনে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশের কয়েকটি স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।