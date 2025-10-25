X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বিএনপি নেতা নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৭
বিএনপি নেতা নাসিম উদ্দিন আকন

বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকন (পদ স্থগিত) নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজাপুর-ভান্ডারিয়া মহাসড়কের নলবুনিয়া এলাকার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আবুল খায়ের রাসেল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বাসের ধাক্কায় আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে নেওয়ার পরই জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজাপুর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সায়েম আকন মোটরসাইকেল চালক আহত শহিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে জানান, নলবুনিয়া এলাকার একটি ঠিকাদারি কাজ পরিদর্শন শেষে মোটরসাইকেল শহিদুলের মোটরসাইকেলে রাজাপুরে ফিরছিলেন। এ সময় পাথরঘাটাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে আরোহী নাসিম আকন ছিটকে পাশের একটি গাছের গোড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডোবায় পড়েন। কর্দমাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

নাসিম আকনের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়া উদ্দিন হায়দার, কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবল হক নান্নু, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ হোসেন, সদস্য সচিব শাহাদাৎ হোসেন, রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক নেতা গোলাম আজম সৈকত।

রাজাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল মালেক জানান, সংযোগ সড়ক থেকে নাসিম আকনকে বহনকারী মোটরসাইকেলটি মেইন সড়কে ওঠার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগতির পাথরঘাটাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাস পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল ও নাসিম আকন ছিটকে পাশের একটি গাছের গোড়ায় মাথায় ধাক্কা খেয়ে পাশের ডোবায় পড়েন। গাড়ি ও চালককে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, তাকে হারিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি ছিল উপজেলা বিএনপি তথা সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল। দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো। রবিবার সকাল ১০টায় রাজাপুর পাইলট স্কুল মাঠে তার নামাজে জানাজা হবে।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিসড়ক দুর্ঘটনা
