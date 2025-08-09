X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপি থেকে চট্টগ্রামের এক নেতার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৩
এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা আরফান উদ্দিন মাসুদ

পরামর্শ ছাড়া কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি বলে অভিযোগ তুলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন আরফান উদ্দিন মাসুদ নামের এক নেতা। তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ১ নম্বর যুগ্ম সমন্বয়কারী পদে ছিলেন।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টা ৮ মিনিটে ফেসবুকে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান। এ ছাড়াও তিনি এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বরাবর পদত্যাগপত্রও দিয়েছে বলে জানিয়েছেন। আরফান উদ্দিন মাসুদ সাতকানিয়ার একটি মাদ্রাসার শিক্ষক। এনসিপির শুরু থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন।

তিনি পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, ‘এনসিপির সূচনালগ্ন থেকে সাতকানিয়া উপজেলায় সাংগঠনিক কার্যক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছি। গত ২৫ জুন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে সাতকানিয়া উপজেলা সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে আমাকে ১ নম্বর যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে রাখা হয়েছে।’

পোস্টে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘এক ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তে কোনও ধরনের আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়া এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি। তা ছাড়া এই পদে আমাকে রাখা হবে- এ বিষয়ে অবগত করা হয়নি। এ কারণে পদত্যাগ করছি। পাশাপাশি এরপর থেকে এনসিপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবো।’

তিনি বলেন, ‘কমিটিতে পদ দেওয়ার আগে আমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। এক ব্যক্তি বলতে এনসিপির দক্ষিণ জেলার সমন্বয়ক সিফাত হোসাইনকে বুঝিয়েছি। মূলত তার একক সিদ্ধান্তেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।’

মাসুদ বলেন, ‘কমিটি দেওয়ার আগে জানানো হয়েছিল, আমি কমিটিতে প্রধান সমন্বয়কারীর পদ পাবো। কিন্তু কমিটি প্রকাশ হওয়ার পর দেখলাম, যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদ দেওয়া হয়েছে। ফলে এখানে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন কিংবা সম্পর্ক অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ ওনারা (এনসিপি) পুরোনো ধাঁচেই রাজনীতি করে যাচ্ছেন। পদ-পদবি দেওয়ার ক্ষেত্রে বা কমিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের চর্চাগুলো হয়, সেগুলোই দেখা গেছে।’

/এফআর/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
যারা একাত্তরে ফিরতে চান, তারা চব্বিশের রাজনৈতিক বাস্তবতা অস্বীকারকারী: নাহিদ ইসলাম
চাঁদাবাজির নিউজ করায় সাংবাদিককে থেঁতলে দেয় বিএনপির কর্মীরা: সারজিস
সর্বশেষ খবর
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media