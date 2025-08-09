X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাঁদপুরে তরুণীকে আটকে রেখে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার ২

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১
অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের কথা বলে ঢাকা থেকে ডেকে এনে এক তরুণীকে (২৩) তিন দিন আটকে রেখে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ও শনিবার (০৯ আগস্ট) সকালে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফরিদগঞ্জ উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের সাচিয়াখালী গ্রামের মামুন পাটোয়ারী (৪৪) রাজধানীর শনিরআখড়ার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে গত ৫ আগস্ট নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানে মামুন ও তার দুই সহযোগী মিলে তরুণীকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে মামুন আরও দুদিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয়রা তরুণীকে উদ্ধারের পাশাপাশি মামুনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে ভুক্তভোগী মামলা করলে শনিবার চাঁদপুর সদরের ইচলী এলাকা থেকে অপর অভিযুক্ত মিরাজ পাটোয়ারীকে (২৪) গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতার মামুন ওই গ্রামের আব্দুল হাই পাটোয়ারীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে ফরিদগঞ্জ থানা ও বিভিন্ন থানায় মাদকসহ নানা অপরাধে অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে। অপরদিকে মিরাজ পাটোয়ারী সদর উপজেলার মৃত সিরাজ পাটোয়ারীর ছেলে এবং তার বিরুদ্ধে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় একটি মামলা রয়েছে।

ফরিদগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী বলেন, ‌‘তরুণীকে আটকে রেখে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গ্রেফতারের পর দুই অভিযুক্তকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত আছে।’

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি জালিয়াতির ‘মূলহোতা’ গ্রেফতার
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আরও দুজন গ্রেফতার
ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
সর্বশেষ খবর
ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ঢাবি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media