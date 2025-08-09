X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৪আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৪
সাগর থেকে লাশ উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে মাছ ধরার একটি ট্রলার ডুবে আট জন নিখোঁজের ঘটনায় দুই জনের লাশ উদ্ধার করেছে কেস্টগার্ড। শনিবার (৯ আগস্ট) পতেঙ্গা ১৫ নম্বর ঘাটের বাইরে বহির্নোঙর থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

রাত ৯টায় এই তথ্য জানিয়েছেন কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট শাকিব মেহবুব। তবে উদ্ধার হওয়া দুই জনের নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি।

তিনি বলেন, মাছ ধরার ট্রলার ‘এফ‌বি অনিকা’ দুর্ঘটনায় ডু‌বে যাওয়া দুই জে‌লের লাশ উদ্ধার ক‌রে‌ছে কোস্ট গার্ড। বাকিদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত আছে।

গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে অন্য একটি নৌযানের ধাক্কায় সাগরে সেটি ডুবে যায়। সাগরে ভাসমান অবস্থায় অপর একটি নৌকা ১১ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করলেও নিখোঁজ ছিলেন আট জেলে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সাগরে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে আট জেলে নিখোঁজের ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি জিডি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ট্রলারটিতে ১৯ জন ছিল। এর মধ্যে ১১ জনকে অপর একটি নৌকা জীবিত উদ্ধার করেছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছে আট জন।

জানা গেছে, নিখোঁজ জেলেদের সবাই নোয়াখালীর বাসিন্দা। তাদের মধ্যে চার জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন- আবুল বাশার, জামাল উদ্দিন, ফারুক ও ইদ্রিস।

ডুবে যাওয়া ট্রলারের মালিক মোহাম্মদ মিরাজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট এলাকা থেকে ট্রলারটি সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। দুপুরে অন্য একটি মাছ ধরার নৌযানের ধাক্কায় সেটি ডুবে যায়। ট্রলারে থাকা ১১ জনকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় অন্য একটি নৌকা উদ্ধার করে। আট জন জেলে নিখোঁজ হন।

/এফআর/
