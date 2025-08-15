X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬
নিহত কংসাই

সেনা অভিযান টের পেয়ে নিজেকে বাঁচাতে তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়া মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান কংসাই (৩৪ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে খাগড়াছড়ির শান্তিনগর ব্র্যাক অফিস সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত রনজিত দের বাসায় সেনাবাহিনী অভিযান চালালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কংসাই মগ লিবারেশন পার্টি নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের প্রধান বলে জানা গেছে। তার বাড়ি মানিকছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ি এলাকায় এবং খাগড়াছড়ি শহরের শান্তিনগর এলাকার জনৈক রঞ্জিত দের বাসায় ভাড়াটিয়া হিসেবে অবস্থান করছিলেন। 

সেনা অভিযান টের পেয়ে তিনি বাসা থেকে লাফ দিলে গুরুতর আহত হন। সে অবস্থাতেই উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. রিপল বাপ্পি চাকমা।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ওই বাসায় অভিযান পরিচালনা করেন সিন্দুকছড়ি জোনের ক্যাপ্টেন শাইয়েন কাদিরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল। অভিযান টের পেয়ে অভিযান পরিচালনাকারী দলের ওপর তিন রাউন্ড গুলি বর্ষণ হয়। এ সময় মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান কংসাই অভিযানের হাত থেকে বাঁচতে তিনতলা ভবন থেকে লাফিয়ে পাশের বাড়ির কচু বাগানে পড়ে যায়। সেনা সদস্যরা আহত অবস্থায় তাকে আটক করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

