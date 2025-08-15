উখিয়া সীমান্ত থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার  ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ায় মিয়ানমার সীমান্তবর্তী পালংখালী কাটাখাল এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত আটটার দিকে পালংখালী সীমান্তে অভিযানে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হলেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ দল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নেয়। রাত আটটার দিকে মিয়ানমার দিক থেকে সাত জন ব্যক্তি মাছের ঘেরের সরু রাস্তা বেয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিজিবি তাদের চ্যালেঞ্জ করে। ওই সময় পাচারকারীরা চারটি কাপড়ের ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, উদ্ধার হওয়া ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। জব্দ করা ইয়াবা আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হবে। পালিয়ে যাওয়া মাদককারবারিদের শনাক্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।