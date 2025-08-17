X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
দেশে একটি নির্বাচিত সরকার খুব প্রয়োজন: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪
লক্ষ্মীপুর বিএনপির প্রোগ্রামে বক্তব্য দেন শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘আজকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কেউ কেউ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য অনেকভাবে কথা বলছে। কিন্তু না, জনগণ যেখানে মাঠে নেমে পড়েছে, জনগণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে রাজনৈতিক মাঠ এবং জনগণের সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, গণতন্ত্রের ভীতকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচনমুখী হয়ে পড়েছে। মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।’

তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচনমুখী ব্যবস্থাকে আরও বেশি দৃঢ়, জনগণের কাছে উৎসবমুখর পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই এক এবং ঐক্যবদ্ধ।’

রবিবার (১৭ জুলাই) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের কালেক্টেরিয়েট রোডের বশির ভিলা হল রুমে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ ও সদস্য পদ নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জেলা বিএনপির ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়।

এ্যানি বলেন, ‘এ দেশে হাসিনার বিচারকে ত্বরান্বিত করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার অব্যাহত থাকবে। গণতন্ত্রের ভীতকে শক্তিশালী করতে হলে জনগণের সরকার প্রয়োজন। সেই জনগণের সরকারের সঙ্গে আমার আপনার সম্পৃক্ততা, সমাজ ব্যবস্থা, মানবিক দিক, সামজিক দিকসহ সবকিছু মিলে রাজনীতিতে একটি সামাজিক পরিবেশ নিয়ে আসার জন্য এ দেশে একটি নির্বাচিত সরকার খুব বেশি প্রয়োজন।’

জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক হাসিবুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন- কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সাবেক এমপি এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন- কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শাহ আলম, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল বারী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দীন সিকদার ডালিম ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা শাহ পরান প্রমুখ।

