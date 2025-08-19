চার ঘণ্টা পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে আপলাইনে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনার ৪ ঘণ্টা পর রাত ১০টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এতে ট্রেনের শিডিউল কিছুটা ওলটপালট হয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেন চলাচল করছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক কুমার দাস।
এর আগে, সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ স্টেশনে প্রবেশকালে ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির মাঝখানে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জ প্রবেশ করে। বাকি অংশ আশুগঞ্জ যাত্রাবাড়ী এলাকায় অবস্থান করে।
এতে আপলাইনে ঢাকার সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিকল্প পন্থায় ডাউনলাইন দিয়ে ঢাকার সঙ্গে কিছুটা বিলম্বে ট্রেন চলাচল করে। এতে ট্রেনের শিডিউল কিছুটা বিপর্যয় হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েন ট্রেনযাত্রীরা।
ঢাকাগামী মহানগর গোধূলির যাত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দ মো. জামাল বলেন, এক ঘণ্টার ওপর স্টেশনে বসে আছি। আদৌ যেতে পারবো কি না—এ নিয়ে শঙ্কায় আছি। যাদের কারণে ট্রেন বিচ্ছিন্ন হয়েছে তদন্ত করে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত।’
মো. নূর নামে মহানগর গোধূলি ট্রেনের অপর যাত্রী বলেন, ‘বড় ভাই বিদেশ যাবে, রাতে ফ্লাইট। ট্রেনের শিডিউল ওলটপালট হওয়ার কারণে যেতে পারবো কি না—এ নিয়ে চিন্তায় আছি। ট্রেনের শিডিউল ঠিক রাখার জন্য সরকারের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটলো সেটার খোঁজ রাখা উচিত।’
ট্রেনযাত্রী মোহাম্মদ উজ্জ্বল মিয়া বলেন, ‘অল্পের জন্য মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বিচ্ছিন্ন হওয়া পাঁচ বগীর যাত্রীরা বেঁচে গেছেন। সে সময় যদি অফলাইন দিয়ে অন্য ট্রেন আসতো তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরা যায় বিচ্ছিন্ন বগির সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হতো। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারতো। তবে আল্লাহ সহায়। আমরা বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।’
এদিকে, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধার করতে এসে কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনও বিকল হয়ে যায়। এতে ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়ে। আপলাইন বন্ধ থাকার কারণে ডাউনলাইন দিয়ে ঢাকাগামী মহানগর গোধূলি জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস এক থেকে দেড় ঘণ্টা বিলম্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ত্যাগ করে।
পরে রাত ১০টা পর্যন্ত আপলাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। পরে বগিগুলো ভৈরব জংশনে নেওয়া হয়। তবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।