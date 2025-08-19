জোড়া খুন: সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না রিমান্ডে

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় প্রাইভেটকারে জোড়া খুনের ঘটনায় করা মামলায় কারাবন্দি শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদের স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। একইসঙ্গে জোড়া খুনের ঘটনায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন-১ আদালতের বিচারক মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জোড়া খুনের মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বাকলিয়ায় জোড়া খুনের মামলায় তামান্না শারমিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। সেইসঙ্গে মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন।’
গত ১৫ মার্চ ঢাকার একটি শপিংমল থেকে সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বান্ডিল বান্ডিল টাকা ছুড়ে সাজ্জাদকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার হুমকি দিয়েছিলেন তামান্না। গত ৩০ মার্চ বাকলিয়া অ্যাকসেস রোডে একটি প্রাইভেটকারে গুলি করে দুজনকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহত একজনের মা বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় সাজ্জাদ, তার স্ত্রী তামান্নাসহ কয়েকজনকে আসামি করা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যে মামলায় তামান্নাসহ সাত জনকে গ্রেফতার করেছে। বায়েজিদ এলাকায় ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণসহ পাঁচ কারণে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয় পুলিশ।
এ ছাড়াও তামান্নার বিরুদ্ধে হত্যার হুমকিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলিতে পাঁচ জন নিহতের ঘটনায় করা মামলায় ইতোমধ্যে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।