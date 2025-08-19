টেকনাফে মুদি দোকানিকে অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি 

কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফে চিকিৎসক দেখানোর পাশাপাশি মুদি দোকানের মালামাল কিনতে এসে হাসিম (২৮) নামে এক যুবক অপহরণের শিকার হয়েছেন। তার মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লাখ টাকা দাবি করা হচ্ছে। অপহৃত যুবক সেন্টমার্টিন কোনাপাড়ার বাসিন্দার নুর হোসেনের ছেলে এবং পেশায় মুদির দোকানদার।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় ছেলে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা নুর হোসেন।
নুর হোসেন বলেন, গত ১০ আগস্ট (রবিবার) সকালে সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়। টেকনাফে পৌঁছে কথাবার্তা হয় এবং তার অসুস্থতার কারণে চিকিৎসক দেখাবে এবং দোকানের জন্য মালামাল ক্রয় করবে। গত শনিবার (১৬ আগস্ট) কাজ শেষ করে দোকানের জন্য মালামাল কিনে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওনা করার জন্য টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া নৌঘাটের সার্ভিস ট্রলারের অফিসে গিয়েছিল। এরপর থেকে ছেলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
তিনি বলেন, শনিবার আমার ইমো নম্বরে অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোন করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। দাবি করা মুক্তিপণের টাকা না পেলে ছেলের লাশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হুমকি দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম জানান, সেন্টমার্টিন দ্বীপের একজন যুবক টেকনাফ থেকে অপহরণ শিকার হয়েছেন বলে তিনি শুনেছেন। দুর্বৃত্তরা মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লাখ টাকা দাবি করছে।
টেকনাফ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, রবিবার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। যুবককে উদ্ধার করার জন্য থানা পুলিশ কাজ করছে।
কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের তথ্য বলছে, এ নিয়ে গত সাড়ে ১৮ মাসে টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৬০ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে।