শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
‘চোর’ আখ্যা দিয়ে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা, বাঁচাতে গিয়ে জখম বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৪আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৪
মো. রিহান উদ্দিন মাহিন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মো. রিহান উদ্দিন মাহিন (১৫) নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সমবয়সী মানিক ও রাহাত নামের আরও দুই কিশোরকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। ‘চোর’ আখ্যা দিয়ে তাদের মারধর করা হয় বলে দাবি স্থানীয়দের।

আহত দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার চেইঙ্গার ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাহিন ওই এলাকার সাকর আলী তালুকদার বাড়ির মুহাম্মদ লোকমানের ছেলে। এ ঘটনার জড়িত সন্দেহে নোমান ও আজাদ নামের দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ভোরে মাহিনসহ তিন কিশোর চেইঙ্গার ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিল। এ সময় প্রতিপক্ষ একটি গ্রুপ তাদের ধাওয়া করে। প্রাণ বাঁচাতে তিন জন একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়। কিন্তু হামলাকারীরা জোরপূর্বক তাদের নিচে নামিয়ে ব্রিজের ওপর বেধড়ক মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই মাহিনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত মানিক ও রাহাতকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান।

খবর পেয়ে মাহিনকে বাঁচাতে এলে তার বাবা ও মাকেও পিটিয়ে জখম করে হামলাকারীরা।

আহতদের পরিবারের অভিযোগ, মানিক ও রাহাত কেবল আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে চুরির অজুহাতে তাদের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে। তারা তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, ‘আজ ভোরে কয়েকজন কিশোরকে স্থানীয় একটি গ্রুপ ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে একটি ভবনে আশ্রয় নেয়। পরে তাদের ধরে এনে মারধর করা হয়। এতে মাহিন নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই যুবককে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে তা তদন্তসাপেক্ষে বলা যাবে।’

