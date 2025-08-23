পিআর পদ্ধতি তেলের মতো মাথায় দেয় নাকি সাবানের মতো শরীরে মাখে: রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘পিআর পদ্ধতি কী জনগণ বলতে পারবে না, এটি নারকেল তেলের মতো মাথায় মাখে, নাকি সাবানের মতো শরীরে দেয়।’
তিনি বলেন, ‘হঠাৎ করে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল অনেক কথা বলছেন পিআর পদ্ধতি নিয়ে। পিআর পদ্ধতি কী? এ ব্যাপারে কোনও জনগণ বলতে পারবে না। এটা কী নারকেল তেলের মতো মাথায় মাখে নাকি সাবানের মতো শরীরে দেয়। গ্রামের মানুষ, সাধারণ মানুষ কী বলতে পারবে? এটার কোনও দৃষ্টান্ত নেই। এটা ব্যবহার করা হয়নি। নির্বাচন বেশি দূর নেই। হঠাৎ দুই একটি রাজনৈতিক বলছে, পিআর পদ্ধতির কথা। যারা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করেন, তারা বলছেন। পিআর পদ্ধতিতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ নেই।’
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের লোকনাথ ট্যাংকের পাড় ময়দানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সদস্য নবায়ন ও প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি উপলক্ষে জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘দলের প্রতীককে ভোট দিতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে, অনেক ধরনের রাজনৈতিকবিরোধী ঘটনা ঘটতে পারে। যারা আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল, তাদের বাদ দিয়ে হঠাৎ কোনও বিত্তবান লোক মনোনয়ন নিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো আরও বেশি কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে পারে।’
দলের সদস্য নবায়ন ও প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের বিষয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘কোনও চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, নৈরাজ্যবাদ, গুন্ডাপান্ডা বিএনপির সাধারণ সদস্য হতে পারবে না।’
বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামলের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মো. সেলিম ভূঁইয়া, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া প্রমুখ।