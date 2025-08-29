X
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল খায়েরের একটি বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে চলছে ব্যাপক সমালোচনা

১০ সেকেন্ডের ভাইরাল ওই বক্তব্যে যুবদল নেতা আবুল খায়েরকে বলতে শোনা গেছে, ‘ব্যালট পেপার ছাপা যখন হবে তখন দেখবো। প্রয়োজনে আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো। যেখানে ধানের শীষ থাকবে। ধানের শীষ থাকবে চান্দিনায়।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে বক্তব্যটি ভাইরাল হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভাইরাল ওই বক্তব্যটি গত ১৬ আগস্টের। ওই দিন বিকালে উপজেলার গল্লাই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে এ বক্তব্য দেন তিনি। 

ভাইরাল এই বক্তব্যটির বিষয়ে জানতে চান্দিনা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল খায়েরের মোবাইল নম্বরে বেশ কয়েকবার কল করা হলেও তিনি বার বার সংযোগ কেটে দিয়েছেন।

কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সভাপতি ভিপি শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ‘আমি বক্তব্যটি শুনিনি। শোনার আগে মন্তব্য করতে পারবো না।’ 

কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম শাহিন (ভিপি শাহীন) বলেন, ‘বক্তব্যটির বিষয়ে আমি আবুল খায়েরকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি জানিয়েছেন, চান্দিনায় সাবেক সংসদ সদস্য এলডিপি নেতা রেদোয়ান আহমেদ কিছু দিন আগে এক বক্তব্যে বলেছিলেন, চান্দিনায় ধানের শীষ কোনও প্রতীক থাকবে না। সেই বক্তব্যের জেরে আবেগতাড়িত হয়ে আবুল খায়ের বক্তব্যটি দিয়েছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে লাইভে গিয়ে বিষয়টি ক্লিয়ার করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।’

বিষয়:
বিএনপিযুবদল
