X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চুয়েটে শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫০আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫০
চুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

ঢাকায় প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদ ও তিন দফা দাবিতে মশাল মিছিল করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বর থেকে এই মিছিল বের করেন তারা। মিছিলটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা মিছিলে ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘২৪ এর বাংলায়, ডিপ্লোমা কোটার ঠাঁই নাই’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, প্রকৌশল সমাজ জেগেছে’, ‘১,২,৩, ৪ ডিপ্লোমা তুই কোটা ছাড়’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত ঝরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’ শীর্ষক স্লোগান দেন। পরে তারা মিছিল শেষে চুয়েটের প্রধান ফটকের সামনে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক অবরোধ করে  বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে যন্ত্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহি আল ওয়াহিদ বলেন, আমরা প্রকৌশলী, আমরা সমাজ গড়ার দায়িত্বে থাকি। আমরা ক্লাস বন্ধ করে বসে থাকতে চাই না। আমরা ইন্টেরিমকে বলতে চাই আমরা দ্রুত আমাদের ক্লাসে ফিরে যেতে চাই, এ জন্য আমাদের যে নৈতিক দাবি সেটা যেন মেনে নেয়।

পেট্রোলিয়াম ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক রাসেল রানা বলেন, পুলিশ কর্তৃক আমাদের প্রকৌশলী ভাইবোনদের ওপর যে হামলা করা হয়েছে আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সরকারকে অনুরোধ করবো আমাদের প্রকৌশলীদের অধিকার ও সম্মান যেন রক্ষা করা হয় এবং তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, চাকরিতে প্রকৌশলীদের বৈষম্যের প্রতিবাদে ৩ দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন চুয়েট সহ সারা দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় গত বুধবার (২৭ আগস্ট) ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তারা। এক পর্যায়ে সরকার থেকে কোনও সমাধান না আসায় শাহবাগ থেকে যমুনা অভিমুখে যাওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান নিক্ষেপ করে পুলিশ। এর প্রতিবাদস্বরূপ আজ চুয়েটসহ দেশের অন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল কর্মসূচি পালন করছে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন।

/এফআর/
বিষয়:
চুয়েট
সম্পর্কিত
৩ দাবিতে কমপ্লিট শাটডাউনে দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
ঢাকায় হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
শেষ ওভারে মাদুশাঙ্কার হ্যাটট্রিকে জিম্বাবুয়েকে নাটকীয়ভাবে হারালো শ্রীলঙ্কা
শেষ ওভারে মাদুশাঙ্কার হ্যাটট্রিকে জিম্বাবুয়েকে নাটকীয়ভাবে হারালো শ্রীলঙ্কা
গাজা সিটিতে ‘প্রাথমিক হামলা’ শুরু করেছে ইসরায়েল
গাজা সিটিতে ‘প্রাথমিক হামলা’ শুরু করেছে ইসরায়েল
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ১২ জন গ্রেফতার
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ১২ জন গ্রেফতার
সাতক্ষীরায় ডিসি বাংলোর দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হলো ‘জুলাইয়ের গ্রাফিতি’
সাতক্ষীরায় ডিসি বাংলোর দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হলো ‘জুলাইয়ের গ্রাফিতি’
সর্বাধিক পঠিত
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media