নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি

রাজধানীর ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর মুক্ত মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। পরে মিছিলটি শহরের প্রধান-প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা করে।
পথসভায় বক্তব্য রাখেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপু, সিনিয়র সহ-সভাপতি হাসানুর রহমান ও বায়দুল্লাহ, সহ-সভাপতি লিটন হোসেইন জিহাদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিজবুল্লা হেলালি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুদ্দিন মোল্লা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ জয় ও শাহ আলমসহ নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা নুরুল হক নুরের ওপর হামলার কড়া প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। এ সময় তারা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করে সব কার্যক্রম বন্ধ করার দাবি জানান। পাশাপাশি দলের সভাপতি জি এম কাদেরকে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন।