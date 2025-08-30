X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

রাজধানীর ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর মুক্ত মঞ্চ থেকে  বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। পরে মিছিলটি শহরের প্রধান-প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা করে।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপু, সিনিয়র সহ-সভাপতি হাসানুর রহমান ও বায়দুল্লাহ, সহ-সভাপতি লিটন হোসেইন জিহাদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিজবুল্লা হেলালি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুদ্দিন মোল্লা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ জয় ও শাহ আলমসহ নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা নুরুল হক নুরের ওপর হামলার কড়া প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। এ সময় তারা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করে সব কার্যক্রম বন্ধ করার দাবি জানান। পাশাপাশি দলের সভাপতি জি এম কাদেরকে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন।

/এফআর/
বিষয়:
নুরুল হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
গভীর সমুদ্রে জেলেরা, কাঙ্ক্ষিত ইলিশ নিয়ে ফিরতে পারবেন?
গভীর সমুদ্রে জেলেরা, কাঙ্ক্ষিত ইলিশ নিয়ে ফিরতে পারবেন?
মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
টিভিতে আজকের খেলা (৩০ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৩০ আগস্ট, ২০২৫)
সাতক্ষীরায় বিএনপির ৪৯ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান
সাতক্ষীরায় বিএনপির ৪৯ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media