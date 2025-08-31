রাউজানে অস্ত্র-গুলিসহ ‘সন্ত্রাসী’ মিঠু গ্রেফতার

চট্টগ্রামের রাউজান থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একটি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ৭ রাউন্ড গুলিসহ ‘এক সন্ত্রাসীকে’ গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. রাজু ওরফে মিঠু (২৫)। সে ওই এলাকার আলী আকবরের ছেলে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে চারটি মামলা রয়েছে। সে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানিয়েছেন।
ওসি জানান, শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকালে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের পলোয়ানপাড়া উজির মিয়ার ভাড়া বাসায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
অভিযানে ১টি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৭ রাউন্ড গুলি এবং একটি অস্ত্রের কাঠের বাটসহ মিঠুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মিঠু বিদেশি অস্ত্রের বৈধ কোনও লাইসেন্স দেখাতে পারেনি।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মিঠু পুলিশকে জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত অস্ত্র-গুলি দিয়ে নোয়াপাড়া এলাকায় চাঁদাবাজি, অপহরণ, অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করে আসছিল। অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের বিষয়ে উপপরিদর্শক (এসআই) খোরশেদ আলম বাদী হয়ে রাউজান থানায় মামলা দায়ের করেছেন।